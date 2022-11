Encuentran un cadáver en el Embalse del Muña, en Sibaté

En la tarde de este domingo, 13 de noviembre se halló un cuerpo sin vida de un adulto mayor en el Embalse del Muña en cercanías al municipio de Sibaté, Cundinamarca.

En este sentido, la Policía llamó a los Bomberos de Sibaté para qué sacaran el cuerpo que se encontró flotando en el agua.

Hasta el momento, no se tiene mayor información de las causas por las que este cadáver se halló en el Embalse del Muña, lo que informaron las autoridades es que se trataba de una persona de aproximadamente 70 años, de sexo masculino y que al parecer se habría ahogado en este sitio

Por lo anterior, no se ha revelado la identidad del occisao si era oriundo del municipio de Sibaté o de o de otro territorio ya que no tenía papeles en sus prendas de vestir, por lo que no se logró identificar en el lugar.

Luego de recoger el cuerpo, el CTI se encargó de levantamiento para ser trasladado a Medicina Legal y determinar las causas de la muerte, aunque por los rasgos en los que apareció esta persona se habría tratado de un presunto ahogamiento.

Es de mencionar que, no es la primera vez que se encuentran cuerpos en estas aguas, pues en ocasiones obedecen a hechos criminales.