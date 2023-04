Error de la Policía fue la causa de los trancones de más de ocho horas para entrar a Bogotá

Cientos de viajeros se quejaron este fin de semana por los trancones de más de ocho horas que se registraron en la vía Anapoima-La Mesa, en el marco del plan retorno de la Semana Santa, especialmente el día sábado.

En diálogo con RCN Radio, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se refirió a esa situación y cuestionó al comandante encargado de la Policía de Tránsito del departamento, quien omitió el decreto para implementar el reversible en ese corredor hacia el municipio de Mosquera.

"No entendemos por qué este comandante, que lleva pocos días acá en el departamento, no quiso implementar el reversible, lo que ocasionó un caos el día sábado. Ayer, y ya a cargo de otro coronel, todo funcionó perfectamente, no solo por la entrada del municipio de La Mesa hacia Mosquera, sino también de la vía 40 de la concesión Nacional entre Fusagasugá y Soacha", comentó el gobernador.

Según García, la no implementación de este reversible hizo que la duración del viaje se cuadriplicara: "Un viaje que normalmente dura dos horas alcanzó las ocho horas".

"El comandante me dice que, en algunas conversaciones con comerciantes del municipio de Tena, habían acordado no implementar la medida para no afectar su actividad comercial y si no había un alto de flujo de vehículos, pues no se iba a implementar este reversible", dijo.

"Según asumo, le quedó en la cabeza que no se iba a implementar. So sé por cuál razón si el decreto estaba firmado; se ha implementado en otras ocasiones y nos ha dado excelentes resultados", añadió.