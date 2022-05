Espuma 'tóxica' del río Balsillas no ha afectado la salud de la comunidad: alcalde de Mosquera 

El alcalde reconoció que esta problemática se viene presentando desde hace varios años. “Nosotros como municipio somos receptores de esta problemática que se viene presentando porque hacemos parte de la cuenca baja del río Balsillas, que confluye con el río Bojacá y estamos recibiendo algunas sustancias río arriba”.

Lea más: Se confirma nuevo fiscal en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe

Sostuvo que ya es evidente que algunos agentes contaminantes están afectando a un punto rural del municipio de Mosquera, donde se tiene una caída de agua que genera un movimiento y grandes cantidades de esa "espuma tóxica".

“Afortunadamente a la fecha no tenemos hechos lamentables que reportar, pero tenemos que seguir haciendo las verificaciones del caso en materia de salud para que a futuro se puedan descartar algunas enfermedades desde el punto de vista gástrico, en la piel o alguna otra situación adversa contra la comunidad”, manifestó.

Gian Carlo Gerometta apuntó que esta problemática ya ha sido denunciada en varias oportunidades, pero que hasta ahora no se ha dado ningún tipo de solución.

Lea más: Congresista electa sufrió fuerte accidente en una vía del Tolima

“Esta es una situación que lleva en el municipio de Mosquera cuatro décadas y cada vez que tenemos un fuerte invierno, pues se nos presenta esa dificultad”, aseguró.

En ese sentido, el funcionario expresó que “nosotros no descartamos ninguna situación física, pero haciendo el análisis del primer día hasta la fecha, no tenemos reporte de ninguna enfermedad por la espuma, pero no se puede descartar que se pueda generar ninguna situación adversa”, apuntó.

Subrayó que los malos olores en esa zona so constantes, debido a las sustancias que hay en esos afluentes.

“Tras un análisis de la calidad del agua en el acueducto de Mosquera, se logró conocer que hay unas sustancias que están contaminando el agua no solo desde ese punto, sino desde la cuenta hacia arriba donde se tiene una grave contaminación en el territorio, como se ha venido presentando hace muchos años”, puntualizó.