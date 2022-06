Este miércoles se celebra el Día de la Lechona tolimense

En cumplimiento a una ordenanza de la Asamblea Departamental del Tolima, este miércoles 29 de junio, en el Día del San Pedro, se celebra el Día de la Lechona tolimense.

En esta fecha se hace homenaje uno de los platos típicos más representativos de la región. En la celebración de este año, que hace parte de la agenda del Festival Folclórico Colombiano, participan 75 productores de lechona; 59 de ellos ubicados en los puntos de venta de Ibagué y 16 en el municipio del Espinal.

Erika Ramos, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, dijo que en esta ocasión la porción tendrá un costo de 13 mil pesos. El plato se sirve con arepa, insulso y la tradicional garra o cuero de cerdo.

Otras noticias: Ideam emite alertas por avance de tormenta tropical Two hacia San Andrés y el Caribe colombiano



“Tenemos dos sitios de venta en Ibagué y uno en El Espinal, allí pueden compartir en familia y por supuesto deleitar este plato tradicional del Tolima que es la lechona. Esperamos este año superar las ventas del año pasado que fueron de más de 100 millones de pesos”, expresó la funcionaria.



Los puntos de venta de Ibagué están en el Panóptico y en la Plazoleta Darío Echandía, en el centro de la ciudad; mientras que en El Espinal se encuentra en la Cámara de Comercio.



En esta fecha también se exaltan las características propias de la lechona del Tolima, que según los productores, se prepara únicamente con carne de cerdo y arveja amarilla seca. Sus ingredientes y su sabor la diferencian de las que se preparan en otras regiones del país.

Lea aquí: Ciclón Two se convertiría en huracán tras pasar por San Andrés: CIOC.



“Únicamente lleva carne de cerdo, los condimentos y arveja amarilla seca, acá en el Tolima no lleva arroz. Yo he escuchado que en Bogotá le echan arroz, pero la de este departamento no lleva. Además debe ir con arepa, insulso y una buena garra crocante”, explicó una de las productoras que participa en el evento.

La dependencia espera que durante el día se vendan más de 30.000 porciones de la tradicional lechona tolimense.