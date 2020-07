Estudiantes de la Universidad del Tolima inician huelga de hambre

Dos estudiantes activos y un egresado de la Universidad del Tolima se encadenaron a la sede Los Ocobos, ubicada en el centro de Ibagué, y adelantan una huelga de hambre para exigir a las directivas de la Institución la implementación de la ‘matrícula cero’ en el segundo semestre del 2020 y posiblemente en el primero del 2021.



La manifestación comenzó el pasado 30 de junio con un campamento universitario en el campus principal y en las últimas horas se trasladó hasta la zona céntrica de la ciudad para continuar con la misma petición.

Camilo Pinzón, estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales, señaló que debido a las dificultades económicas generadas por la pandemia de la COVID-19, el índice de deserción podría incrementar significativamente, por lo que se requiere la implementación de la denominada 'matrícula cero' para garantizar el semestre académico a la población universitaria.

“Ibagué es la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo a nivel país, entonces la gente si tiene para comer, no tiene para estudiar y el nivel de deserción va ser gigantesco, entonces no queremos eso”, señaló Pinzón.



Los promotores de la iniciativa piden no solo a las directivas de la Universidad del Tolima, sino a la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué que destinen los recursos necesarios para asumir el pago de esa obligación.



“Tenemos conocimiento de los dineros que ha enviado el Gobierno, dineros que tiene la universidad y los que pueden poner la Alcaldía y la Gobernación. Por eso estamos en huelga después de un campamento de 15 días, pidiendo la matrícula cero o comenzando el comité para la matrícula cero”, agregó.



Por su parte, Enrique Alirio Ortiz, vicerrector de Desarrollo Humano de la Institución, dijo que hay disposición para continuar el diálogo, teniendo en cuenta que desde que se instaló el campamento se adelantó una mesa de trabajo entre ambas partes. Sin embargo, aclaró que se requiere el apoyo de los sectores público y privado para asumir ese costo.

“Desde el principio hemos buscado todas las posibilidades de dar beneficios a nuestros estudiantes, hemos dado becas, descuentos en las inscripciones y en matrículas y todas las posibilidades que financieramente tiene la universidad (…) debemos sumar esfuerzos, creemos que necesitamos ayudas de otros sectores”, indicó.



Los manifestantes aseguran que hasta que no se llegue a un acuerdo no se levantará la huelga.