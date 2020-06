Estudiantes en Huila reportan falta de conectividad para clases

La emergencia por el Covid-19 ha replanteado la manera en cómo se dan las clases, la pandemia hizo que se pasara de clases presenciales a la virtualidad, estas últimas han evidenciado las dificultades de miles de estudiantes en el país que no cuentan con herramientas tecnológicas y que han tenido que continuar con su año académico.

La conectividad en el Huila no es la mejor, en varias zonas los estudiantes no tienen internet y mucho menos computadoras o smartphones, por lo que se estaría realizando un trabajo remoto sin conectividad.

Solo en Neiva mediante una encuesta realizada a estudiantes de las diferentes instituciones educativas en Neiva se conoció que un total de 106 estudiantes no tienen energía eléctrica, 11.172 no tienen internet fijo, 12.537 no cuentan con plan de datos, 15.886 no tienen computadores y 5.346 no tienen celular Smartphone. Así lo indicó Giovanni Córdoba Secretario de educación del departamento.

Jairo Losada, Secretario de la ADIH dio a conocer que, “lo del trabajo virtual no es virtual, es un teletrabajo orientado por WhatsApp, llamadas y correo, la conectividad en el Huila para ser generosos es de un 30 por ciento, los niños en varias zonas no tienen computadores, portátiles y mucho menos internet”.

Asimismo se han realizado visitas para entregar material a algún representante que se encarga de hacerlo llegar a todos los estudiantes durante la pandemia para poder avanzar en el año académico; frente a la emergencia nacional los docentes han evidenciado a diario la deficiencia en la infraestructura tecnológica.

Algunos estudiantes en el departamento tienen las tablets que fueron suministradas por las instituciones, sin embargo en sus casas no hay conectividad, las llamadas y el WhatsApp son la opciones para poder brindar orientación e información de las clases.

Ante esto, los docentes continúan exigiendo garantías para la educación, que se destinen recursos para la conectividad y que se pueda contribuir con la formación académica en medio de la pandemia.