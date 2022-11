Excandidato al Concejo de Ibagué le habría disparado a taxista con arma traumática

“Dejé una carrera en inmediaciones de Plazas del Bosque, allí una señora se iba a bajar y el conductor de un particular comenzó una pitadera desesperante, le dije que esperara a que se bajara la señora y siguió, luego me insultó, yo le respondí, me bajé con arma blanca al verlo con una pistola, luego me hizo cuatro disparos, impactando dos, uno en mi brazo y otro en mi muslo”, manifestó el taxista.

“En la Avenida Ambalá con calle 69 fue capturado en flagrancia por ser el presunto responsable del delito de lesiones personales, el individuo en un acto de intolerancia lesionó con arma traumática a un conductor de vehículo de servicio público”, dijo Carlos Germán Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

No se ha podido escuchar la versión del excandidato al Concejo de Ibagué, pero estaremos al tanto para que pueda referirse frente al tema.

Cabe destacar, que Amaya Vera integró la lista del Partido de Reivindicación Étnica y en las elecciones al cabildo municipal en el 2019, obtuvo 95 votos.