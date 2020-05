Excombatiente de las Farc fue asesinado en Aipe (Huila)

Un nuevo asesinato de un excombatiente de las Frarc, se registró en el departamento del Huila. Esta vez el caso ocurrió en la vereda el diamante, municipio de Aipe, en límites entre este departamento y Tolima.

Según las primeras informaciones, hombres armados acabaron con la vida del ex combatiente, identificado como Manuel Olaya Arias, conocido anteriormente como 'Blaimir Chapin', quien fue guerrillero del Comando Conjunto Central.

Lea también: Conmoción en Huila por asesinato del líder comunal Saúl Rojas González

Según se conoció, la víctima hizo su proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la Vereda el Oso, en el municipio de Planadas Tolima. El asesinato ocurrió mientras se encontraba lavando café, en la finca en la que se encontraba.

Ramiro Durán, delegado del partido Farc en el Huila, indicó que “ante este lamentable asesinato de un firmante del acuerdo de paz, el Gobierno tiene que garantizar la vida de todos los ex combatientes y de los líderes sociales que están trabajando para lograr un mejor país, todo estamos aportando; sin embargo, no hay garantías por parte del Estado”.

Asimismo, se conoció que Olaya salió de la cárcel en el 2017, era padre de cuatro hijos, había sido desplazado de la vereda La Unión, en límites entre Planadas y Aipe, y luego comenzó a trabajar en el lugar donde fue asesinado.

Le puede interesar: Más de 4.000 empresas en Ibagué se preparan para abrir durante la reactivación económica

“Es el mismo llamado que estamos haciendo a Gobierno Nacional. Ya son 198 asesinatos y parece que se trata de un genocidio o exterminio contra un colectivo, por lo que hemos estado denunciando y solicitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas de protección”, precisó Durán

Ante este nuevo asesinato, el partido Farc continúa exigiendo garantías para los excombatientes y firmante de paz, varios han recibido amenazas y se continúan presentado estos hechos en diferentes departamentos.

Carlos Antonio Lozada, senador del partido Farc, hace unos día habría manifestado que no hay garantías para los excombatientes y que no son solo los asesinatos, también las amenazas que están recibiendo los integrantes de este movimiento político, ya son 198 los ex combatientes asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz.