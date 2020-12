Falleció Héctor Rivera, creador de la tradicional pomada Dolorán

A sus 90 años murió en la ciudad de Ibagué el empresario Héctor Rivera, creador y propietario de la mítica y emblemática pomada Dolorán, recordada por los colombianos por sus propiedades para tratar las dolencias y por sus particulares comerciales.



El ibaguereño, que también era conocido como Don Héctor, falleció en la madrugada de este martes en su residencia ubicada en La Pola, un tradicional barrio de la capital del Tolima.

En el año 2015, cuando apenas faltaban unos meses para que su producto cumpliera 50 años en el mercado, el empresario contó a Los Dueños del Balón de RCN Radio, que debido a que desde joven estuvo vinculado al sector farmacéutico, en 1953 decidió emprender y crear su propia marca, que con dedicación, esfuerzo y trabajo en familia se convirtió en una de las más reconocidas.

“Yo desde niño trabajé en droguería y en el año 53 se me ocurrió y con unos centavos que me prestaron compré una estantería y empecé (…) Gracias a Dios he luchado y lo he podido sembrar en todo el país”, expresó Don Héctor, en su momento.



Con el tiempo, al irse consolidando su empresa, optó por emitir comerciales en radio y televisión para dinamizar las ventas. No contaba con que frases como 'el dolor le tiene miedo a Dolorán' o 'sí señor', permanecerían por décadas en la memoria de buena parte sus compatriotas.



Reveló que las propagandas fueron producto de su creatividad y aunque con el tiempo intentó hacer algunos cambios, los clientes preferían las oraciones tradicionales. La voz de los comerciales era la de su hermano, el reconocido médico y locutor Cristóbal Américo Rivera, vinculado a RCN Radio por más de 15 años.



“En los viajes que he hecho a los pueblos, algo se me va quedando de la gente, de lo que hablan o dicen, y ahí fui componiendo la publicidad y el eslogan. La propaganda la hemos cambiado y se nos bajan las ventas, por eso seguimos con el 'sí señor'”, contó en la misma entrevista.



Su hijo, Juan Carlos Rivera Herrera, dijo que su familia lo recordará como un “amante del Tolima, un amante de esta tierra tan bella. Era una persona que nos enseñó que con el trabajo duro se puede salir adelante. A él se le dio la oportunidad de tener esta magnífica fórmula, creyó en ella, se unió a una maravillosa mujer, Mercedes Herrera, (su esposa) y empezaron a hacer esta pomada”.

La familia de Don Héctor, quien también se desempeñó durante años como presidente del Deportes Tolima, informó que continuará el trabajo en su compañía para mantener vigente su legado.