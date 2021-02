Familia huilense busca a su hija que desapareció hace más de un mes

Lo que sería el regalo sorpresa de Navidad para dos pequeñas niñas en el municipio de La Plata, Huila, en cuestión de horas se transformó en la más agobiante pesadilla de la familia Fierro Castañeda, luego de esperar por días a que su hija Nadia Lorena apareciera en la puerta de su casa, como lo había prometido en una llamada que le hizo a su madre.

La mujer de 30 años de edad desde hacía algún tiempo residía en el departamento del Cauca, en donde se dedicaba a la venta de bolsas plásticas para poder llevar el sustento a sus dos hijas de 6 y 13 años de edad, quienes desde el año pasado, a causa de la pandemia vivían con sus abuelos.

En comunicación con RCN Radio, Blanca Castañeda dijo que la última vez que supo de su hija fue aproximadamente a las 11:00 de la mañana del 23 de diciembre del 2020 cuando la llamó al celular y le aseguró que ya todo estaba listo para salir de Santander de Quilichao con rumbo al municipio de La Plata, quería llegarle de sorpresa a las niñas, pero desde aquel momento jamás volvió a saber de ella.

"Yo hablo con mi hija a las 10:54 de la mañana, ella me manifiesta que va a viajar desde el municipio de Santander de Quilichao hacia el pueblo, que primero se iba a reunir con una amiga, pero no volvimos a saber nada de ella. Yo como mamá le seguí escribiendo, insistiendo al teléfono, pero me rechazaban las llamadas por WhatsApp, hasta que mis otros hijos le marcaron desde otro celular y ya sonaba sin señal, entonces pensamos que venía viajando", dijo la madre de la joven desaparecida.

"Pero ese 23 de diciembre no llegó, pasó el 24 la esperamos hasta medianoche, el 25 tampoco llegó, y ya el 26 de diciembre decidimos viajar a Popayán y luego a Santander de Quilichao para denunciar su desaparición", añadió la madre.

Asimismo dijo que una vez es puesto en conocimiento de las autoridades el caso, activaron el mecanismo de búsqueda para personas desaparecidas.

"Ya el pasado 6 de enero es oficialmente reportada a te la Fiscalía como desaparecida pero hasta el momento no ha habido ningún avance en la investigación, parece que a mí hija se la tragó la tierra", expresó Blanca.

La madre de la mujer señaló que ya estuvieron pegando afiches con la fotografía de su hija en Popayán, Santander de Quilichao, El Tambo, Corinto, El Palo, Caloto, pero no han sabido nada.

"Sólo nos han llamado en dos ocasiones a exigirnos hasta ocho millones de pesos, pero el Gaula nos aseguró que se trataba de delincuencia común, ella no me había comunicado nada, de hecho había decidido estar soltera desde hacía cuatro años y con respecto al padre de las niñas, ellos mantenían una buena relación", comentó en medio de la tristeza que embarga a la madre de la joven desaparecida.

Es importante señalar que el día que Nadia Lorena desapareció vestía un top negro, zapatos negros, chaqueta rosada y un pantalón camuflado.