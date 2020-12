Flujo vehicular en el Alto de Letras se triplicó tras el cierre en La Línea

La seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Tolima reforzó su presencia en la vía Fresno-Manizales, por el Alto de Letras, para regular el flujo de vehículos que ha incrementado de forma considerable en la última semana por los cierres en La Línea.



Ante las restricciones que anunció el Instituto Nacional de Vías (Invías) para vehículos particulares en la carretera Ibagué - Armenia, la ruta alterna para movilizarse entre el Tolima y el Quindío es Mariquita – Fresno – Manizales, en la que se ha triplicado el paso de automotores.

El coronel Rolfy Jiménez, comandante de la Policía del Tolima, indicó que en el sector hay cerca de 40 uniformados y cuatro puestos de control, con los que se busca regular el flujo de carros y reducir el riesgo de accidentes.



“Hubo la necesidad de ampliar el pie de fuerza en temas de tránsito porque sabemos que esta no es una vía en condiciones para atender todo el flujo que se pudo hasta triplicar por este corredor. Nuestra intención es evitar al máximo situaciones de lesionados o accidentes delicados”, expresó el coronel Jiménez.



Según el oficial, a la altura del municipio de Fresno, al norte del Tolima, están transitando aproximadamente 25 automotores por minuto, por lo que se requiere la presencia permanente de los uniformados adelantando actividades de control, orientación y pedagogía.



“Están dispuestas más de 40 personas en cuatro puntos y unas unidades que se encuentran recorriendo el paso por Fresno y Alto de Letras, por esa cumbre que es un poquito delicada por el tema de las curvas y la no amplitud de la vía. Al momento no se han presentado situaciones especiales”, agregó.

Las autoridades recomiendan a los usuarios de este corredor conducir con prudencia y no exceder los límites de velocidad.



Vale recordar que por La Línea solo se permite el paso de vehículos de carga y pasajeros de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Durante el resto del día permanece cerrada.