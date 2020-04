Fusagasugá no permitirá entrada de personas de Bogotá

El alcalde de Fusagasugá, Jairo Hortúa, anunció que para evitar un ingreso masivo de personas provenientes de Bogotá, ante la Semana Santa, se incrementarán los puestos de control para el ingreso al municipio, que sólo contará con una vía de acceso. En ese sentido, desde este viernes a las cero horas no se permitirá la entrada de personas que lleguen desde la capital.

"Empieza la etapa más difícil del coronavirus en Colombia. Quiero decirles que no vamos a permitir la entrada de personas que pretendan pasar vacaciones Fusagasugá. Esto no es un juego; esto no es un paseo: el que salga se quedó por fuera. Esta decisión la hemos tomado porque vamos a proteger a nuestra población, pase lo que pase", enfatizó el mandatario municipal.

"Tenemos garantizado el abastecimiento, tenemos garantizado un solo caso y lo hemos controlado y no vamos a permitir que por personas irresponsables pongamos en riesgo a la demás población (...) Las personas deben demostrar realmente por qué se movilizan."

Por eso, las autoridades de este municipio anunciaron que no permitirán el tránsito de vehículos con más de un ocupante, salvo ante una emergencias médica. Además, se hizo un llamado a que los ciudadanos tomen con seriedad la medida de aislamiento preventivo obligatorio que decretó el Gobierno para evitar más contagios.

Militarización en Cundinamarca por Covd-19

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, señaló que ya son nueve los municipios que estarán militarizados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, decretada por el Gobierno Nacional.

Así las cosas, Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Girardot, Mosquera, Madrid, Funza, Fusagasugá y Cajicá tendrán presencia de Ejército Nacional en las vías.

"En lo que llevamos de aislamiento preventivo en Cundinamarca, se han impuesto cerca de 2.300 comparendos y más de la mitad se concentra en estos municipios, especialmente en Soacha, Zipaquirá y Facatativá”, manifestó el mandatario departamental.

"Tomamos la decisión de militarizar e invitamos a toda la comunidad a acatar la medida, a no desgastar a nuestra fuerza pública para que pueda estar atenta a garantizar la seguridad y la convivencia en los 116 municipios, su principal razón de ser", señaló.