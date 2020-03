Gobernador de Cundinamarca también dio negativo por coronavirus

El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró este sábado que la prueba para detectar si tenía coronavirus que se practicó recientemente por fortuna salio negativa.

Me han entregado el resultado de la prueba para coronavirus, ha salido NEGATIVO. No teman seguir el protocolo, no teman llamar y consultar. Tengan la seguridad de que si cumplen con su deber estarán salvando muchas vidas.