Gobernador del Tolima justifica su viaje en medio de alerta por nevado del Ruiz: "No soy un vago"

"Mi hijo estudió medicina, pero lamentablemente en Colombia es imposible acceder a una especialización. Todos los cupos están cerrados, a ellos solo pueden acceder los hijos de médicos prestantes o personas con mucha capacidad económica. Muchos médicos colombianos deben salir a especializarse a España, como lo han hecho decenas de profesionales de Ibagué y el Tolima", se justificó Orozco, de acuerdo con el medio local 'El Olfato'.

Dijo, además, que la razón para viajar en Semana Santa tenía que ver con requisitos que le pedían en España: "Las autoridades españolas asignaron unas fechas para el trámite de la residencia, días antes de las celebraciones religiosas, y teníamos que venir a instalarlo, como lo haría cualquier padre. Antes que gobernador del Tolima soy esposo y padre. Pero, bueno, estamos en época electoral y deben buscar cualquier cosa para criticar".

Por último, aseguró que esta ha sido la única vez en sus más de tres años de mandato que ha pedido un permiso de este tipo: "Yo llevo tres años y cuatro meses sin pedir vacaciones, sin pedir viáticos. En la pandemia, con mi esposa padeciendo una enfermedad crónica grave, que pudo superar, yo salía a atender la crisis del covid-19 a los municipios, exponiendo mi salud y la de mi mujer".

"Yo he dado muestras de ser un servidor público serio y trabajador. A mí no me pueden decir que soy un gobernador vago o bebedor. Soy padre y estoy cumpliendo con mi deber", concluyó.

El caso de Orozco se suma al del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, que se tomó vacaciones en medio de la alerta naranja por el volcán nevado del Ruiz y estuvo fuera del país varios días. Marín ya retomó funciones.