Gobernador del Tolima propone a Petro proyecto que elimine intermediación de las EPS

Ricardo Orozco Valero, gobernador del departamento del Tolima, reveló que le propondrá al presidente electo Gustavo Petro la presentación de un proyecto de ley que permita eliminar la intermediación de las EPS.



El mandatario explicó que se trata de un proyecto de iniciativa ciudadana que tiene como fin reestructurar el sistema de salud pública del país, con el propósito de que los recursos se destinen y se manejen directamente por clínicas y hospitales. Este sería presentado ante el Congreso de la República.

“No sé si el Congreso me apoye, no sé si el presidente me apoye, pero me queda la tranquilidad de que vamos desde el Tolima a decirle a Colombia que no queremos más EPS, no queremos que las liquiden y se lleven la plata, condenando a nuestros hospitales públicos a entrar en quiebra. Eso no es justo”, expresó Orozco.



Actualmente el Gobierno Departamental trabaja en la elaboración del documento que propondrá que la intermediación se reemplace por otro modelo. La intención, según el Gobernador, es que la ciudadanía respalde la iniciativa con su firma.

“Esa intermediación debe cambiar y vamos a plantear otro modelo que lo estamos trabajando con un equipo de médicos. Nosotros esperamos que nos ayuden la con la firma para este nuevo proyecto de ley y así mejoremos las condiciones de salud de los colombianos”, agregó el mandatario.

Otros proyectos para los que el Tolima solicitará apoyo del gobierno de Petro son la adecuación de la red vial terciaria, que en buena parte de los municipios se encuentra en mal estado, y también la construcción de un aeropuerto internacional.