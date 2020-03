Habitantes de barrio aislado en Neiva estarían incumpliendo la cuarentena

La secretaria de Salud de Neiva, Lina María Rivas Dussán, manifestó su preocupación ante el reporte de los nuevos casos de Covid-19 en la ciudad y la manera en la que los neivanos han asumido estos días de confinamiento, algunos de ellos de manera irresponsable.

La funcionaria señaló que la semana pasada se ordenó aislar preventivamente a un barrio entero de la ciudad, porque uno de sus habitantes dio positivo y, pese a ello, la gente no tomó conciencia y durante este martes, en pleno confinamiento, sus calles se encontraban llenos de personas.

Y precisamente preocupa porque uno de los pacientes confirmados en las últimas horas por el Instituto Nacional en Salud (INS) está relacionado con este caso, lo que pone en riesgo el control para impedir que el virus se propague.

“Lastimosamente tenemos para Neiva dos nuevos casos de Covid-19, uno de ellos relacionado que ya veníamos analizando y por el cual tuvimos que hacer custodia de un barrio en el municipio de Neiva. Me preocupa mucho la inconsciencia de la gente; estuve en uno de los supermercados del barrio Calixto y la panadería repleta de gente insensata”, denunció la funcionaria.

Rivas Dussán agregó que los dos casos nuevos corresponden a una mujer del rango de edad entre los 40 y 49 años y un hombre entre los 60 y 69 años, cuyo modo de contagio está en estudio.

“Yo les hago un llamado a la sensatez y a que entendamos que esto no es un favor, es una obligación. Usted como ciudadano no puede andar por la calle generando foco de contaminación. Yo les recuerdo que la patología en el 80% de los casos es asintomática y no quiere decir que no transmita, al contrario, lo hace, así que quédense en casa”, dijo la secretaria de Salud, Lina María Rivas.