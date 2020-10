Habrá toque de queda en Zipaquirá el próximo 31 de octubre

El alcalde del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), Wilson García Fajardo, presidirá un consejo de gobierno para evaluar las medidas que se adoptarán durante la celebración de Halloween el próximo 31 de octubre y que fue denominada por esa Alcaldía como el ‘Día de la Fantasía’.

El funcionario anunció que habrá toque de queda entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, los días 30 y 31 de octubre, al igual que el 1 de noviembre.

“Es un llamado muy respetuoso a la ciudadanía para que no programemos fiestas de disfraces, este año es diferente y no haremos la celebración en las calles. La invitación es a hacerlo desde la casa con nuestros niños y niñas, en la paz de la unión familiar. El Covid-19 aún se mantiene activo en el municipio y no podemos permitir que se presenten tumultos en la calles y poner en riesgo a nuestros niños y niñas”, expresó.

El alcalde invitó a los habitantes para que disfracen a los niños y niñas con temáticas especiales y utilizando materiales reciclables, además de estar atentos a los distintos canales de información de la Alcaldía, ya que se está organizando una serie de actividades y concursos virtuales con el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá.

