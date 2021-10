Las autoridades en el Tolima investigan los hechos en los que perdió la vida Henry Alfonso Enciso Enciso, de 44 años de edad. El hombre, de oficio prestamista, se ubicó completamente calcinado en el interior de una vivienda del municipio de Honda, en el norte del departamento.



Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Honda se desplazaron al sector de Calle Vieja, en la zona céntrica de la localidad, para atender un incendio que se registraba en una casa. Mientras extinguían las llamas encontraron el cadáver en una de las habitaciones, al costado de una cama.

“El bombero encontró un montón de escombros incendiados, les echó agua y los apagó, cuando repentinamente se reinició el fuego. Él puso el foco de luz y se dio cuenta que era el cuerpo de una persona, era el dueño de la vivienda. La persona estaba totalmente calcinada, no sabemos el motivo, está por investigarse”, explicó el capitán César Santana, comandante del organismo de socorro.



Uno de los hechos que investigarían las autoridades es el estado de la puerta de la residencia. Al parecer, cuando llegaron los bomberos al sitio la puerta de la casa no tenía ningún tipo de seguro y no hubo necesidad de utilizar la fuerza para ingresar y atender la emergencia.



“La versión de la familia es que él permanecía encerrado. Cuando llegaba a su casa cerraba y ponía seguro con la llave. Nosotros pensamos hacer una entrada forzada, pero cuando se rompió el vidrio y se metió la mano, con sorpresa vimos que la puerta abrió”, agregó Santana.

El cuerpo de socorro logró extinguir las llamas y evitó que las mismas se extendieran hacia las viviendas aledañas.



Tras el arribo de la policía se realizó el levantamiento del cadáver e iniciaron las indagaciones para establecer puntualmente las causas del incendio y del fallecimiento del hombre.