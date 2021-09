Hallan sin vida a docente que estaba desaparecido en Planadas, Tolima

Hay conmoción en el municipio de Planadas, al sur del Tolima, por el hallazgo del cuerpo sin vida del docente Diego Andrés Camacho Trejos, quien había sido reportado como desaparecido el pasado martes 28 de septiembre.



El cuerpo del profesor, quien residía en el corregimiento de Bilbao y laboraba en la sede El Paraíso de la Institución Educativa El Rubí, fue ubicado por uno de sus compañeros en un sector boscoso, a la altura de la vereda La Cumbre, en zona rural de esta localidad tolimense.

Al parecer, Trejos Camacho fue asesinado en medio de un atraco cuando se desplazaba en su motocicleta a su lugar de trabajo. Junto a su cuerpo se encontró un casco, pero no el vehículo en el que iba.



“El profesor Diego Andrés había desaparecido desde el día martes y se encontró por parte de un compañero. Las informaciones preliminares es que fue un robo, le robaron la motocicleta, pero estamos a la espera de más información. Lamentamos profundamente este hecho y repudiamos la violencia”, expresó Julián Gómez, secretario de Educación departamental.



La víctima de 34 años de edad, oriunda de Armenia (Quindío), llegó a Planadas luego de ganar el concurso docente para zonas afectadas por el conflicto armado.



El Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol) condenó el presunto homicidio y pidió a las autoridades que adelanten las investigaciones pertinentes para que este caso no quede en la impunidad.



Además, solicita acompañamiento para los docentes de los municipios de Saldaña y Planadas que, asegura, han recibido amenazas por haber participado en el paro nacional.



“Hemos reclamado, por parte del Gobierno y las autoridades, que no vaya a quedar impune este hecho de sangre. Exigimos a la Gobernación que se fortalezca la vigilancia en la zona rural, especialmente en el sur, porque hay varias denuncias”, señaló Álvaro Huertas, secretario de Derechos Humanos de Simatol.

El caso será analizado durante un comité técnico de seguridad que se cumplirá este jueves.