“De todos ellos (los aún desaparecidos), hasta ahora se desconoce su paradero, puede suceder que sus restos se encuentren, pero eso no significa que no hayan sido desaparecidos. El hecho de que después de la retoma fueran vistos en poder de las fuerzas del Estado y que no hayan sido entregados a las autoridades jurisdiccionales, es la manifestación de su desaparición jurídica. Pensar lo contrario es ofender el dolor de las víctimas y revictimizarlas”.

También hicieron mención a: “El día 23 de septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia, confirma la condena en contra de Jesús Armando Arias Cabrales como coautor del delito de desaparición forzada”.

