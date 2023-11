Hombre conflictivo en Facatativá amenaza a sus vecinos

En los últimos días, en redes sociales ha surgido un singular episodio que involucra una forma de justicia por mano propia, en el que los residentes del conjunto residencial Heliconias, ubicado en Facatativá, destrozaron los vehículos de Jhon Leo Rocha Bernal, un exmilitar acusado de agredir tanto física como verbalmente al personal de seguridad.

Según lo dieron a conocer los vecinos del lugar, los acontecimientos tuvieron lugar debido al comportamiento violento del sujeto, el cual ha sido capturado en múltiples vídeos provenientes de cámaras de vigilancia.

En estas grabaciones, se muestra a Rocha Bernal evidentemente alterado, dañando uno de los monitores utilizados por los guardias de seguridad. En otro video, se le ve amenazando a los trabajadores de seguridad privada con un machete.

En las últimas horas, Rocha Bernal realizó una transmisión en directo a través de su cuenta personal de Facebook. En dicha emisión, expuso su versión de los sucesos, explicando que está siendo atacado debido a sus denuncias sobre el consumo de drogas en el complejo residencial. Además, afirmó que no había agredido a la guardia como se había afirmado inicialmente.

"Esto tiene raíces antiguas y está vinculado a asuntos personales ajenos. Nada de lo que sucede está relacionado con mi pasado o con mis deudas", recalca el exmilitar.

Rocha afirmó tener armas de fuego y dos granadas en su apartamento, las cuales, según él, contemplaba utilizar si alguien intentaba irrumpir en su hogar.

"Si alguien hubiera entrado al apartamento, lo digo con toda legalidad: habría matado a esos individuos. Rompieron, causaron disturbios, y si hubieran puesto un pie dentro, habríamos salido en una volqueta. Soy consciente de ello, y la Policía sabía que tenía dos granadas de mano en caso de que la situación se complicara. Si era necesario, estábamos dispuestos a hacerlo todos", afirmó.

El exmilitar manifestó que accedió a salir desarmado del apartamento porque así lo requirieron los policías que se presentaron en el lugar. Alegó que tomó esta decisión con la intención de garantizar la seguridad de su familia y que siempre estuvo dispuesto a dialogar:

"Cuando la Policía llegó, era bajo la condición de que yo sacara a mi familia. Por mi familia, uno haría lo que fuera, y la Policía sabía que yo estaba armado en el apartamento. Ellos lo sabían, y una de sus condiciones fue: 'Nosotros llevaremos a su familia, pero usted debe desarmarse'. Solo me permitieron llevar mi arma, la que está legalmente registrada. Estaba listo para dialogar en todo momento (sic)", afirmó.

Finalmente, Rocha aseguró que tiene la intención de regresar a su apartamento, ya que es de su propiedad y es el único lugar donde puede vivir: "Ese apartamento es mío y seguirá siéndolo. No pueden vulnerar mi derecho fundamental a vivir allí. Si no quieren que esté allí, necesitan comprármelo y listo... Allí tengo mis pertenencias y allí es donde viviré. Así que, para todos los que me están amenazando, los invito a que vengan y me hagan daño en ese lugar".