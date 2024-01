Autoridades en Neiva capturaron en flagrancia a un hombre, que estaba prendiéndole fuego a una zona vegetal que además estaba rodeada de hojas secas, ubicada cerca de un conjunto residencial en el sur de la ciudad. Uniformados logran controlar de manera rápida la situación, evitando la propagación del fuego.

A nivel nacional nuestro país vive una emergencia por cuenta de las afectaciones por incendios forestales, los cuales en su mayoría han sido provocados; situaciones que ameritan el mayor compromiso de las autoridades y la comunidad en general, para que no se siga presentando esta situación que afectan la salud de los neivanos y en mayor medida, el medio ambiente.

El coronel Alexander Castillo Marín, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, indicó que “en las últimas horas, logramos la captura en flagrancia de un hombre, quien con dos mecheras pretendía encender fuego a la capa vegetal ubicada en la avenida Inés García Duran, al sur de la ciudad”.

De esta forma, con la ayuda de la información oportuna de la comunidad, los uniformados capturan al sujeto de 33 años de edad, residente en el barrio el Bosque, quien fue sorprendido prendiendo fuego a un costado de una importante vía de la ciudad, próximo a varios bloques de apartamentos ubicados del sector.

“Es así que, una vez capturado el infractor, el personal policial logra controlar de manera rápida la situación, evitando la propagación del fuego, el cual, de no ser así, habría puesto en riesgo a la comunidad residente del sector y la vida silvestre asentada en la zona”, agregó el coronel.

La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de incendio, el cual contempla una pena de prisión, de treinta y dos a ciento ochenta meses de prisión, así como una multa de más de cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es así que, la pena señalada anteriormente se aumentará hasta en la mitad, si el fuego se presentará en el bosque, recurso florístico o en área de especial importancia ecológica.

De esta manera, al ser el Huila uno de los departamento más afectados en el país por incendios forestales en este año, dejando 617 hectáreas consumidas hasta el momento, donde municipios como Algeciras, Rivera, Pitalito, Oporapa e Isnos, son los más afectados, es importante realizar diferentes campañas de concientización, así como este tipo de capturas para frenar los estragos que puedan causar las llamas de fuego.

Finalmente, se hace el llamado a la comunidad a tener en cuentas recomendaciones como no fumar en el bosque ni arrojar cigarrillos fuera del vehículo; no iniciar ningún tipo de quema o fuego; no utilizar velas, antorchas o faroles y pólvora; y dar aviso inmediato a las autoridades en caso de observar columnas de humo o quemas “controladas”, que se pueden convertir en incendios forestales, con el fin de cuidar el medio ambiente.