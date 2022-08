Hombre murió atragantado durante el Festival de la Morcilla en Ubaté

Un lamentable hecho se reportó este fin de semana en Ubaté, Cundinamarca, tras conocerse que un hombre de 55 años de edad murió mientras se estaba desarrollando el Festival de la Morcilla.

Todo sucedió el pasado domingo 14 de agosto, cuando la víctima que se desempeñaba en actividades de construcción se encontraba participando del evento, de un momento a otro se atragantó y tras unos instantes sin poder respirar cayó de la tarima que media aproximadamente dos metros de altura.

Según indicaron los familiares al medio La Villa, la organización del evento no le prestó los primeros auxilios de manera inmediata. Johana Pachón, una allegada, reveló, “él fue uno de los participantes. En el momento que estaba consumiendo ese alimento se atragantó, se cayó al piso y nadie lo ayudó”.

Tras ver esta situación, los familiares de la víctima se acercaron e intentaron ayudarlo a recuperar la respiración con algunos conocimientos de primeros auxilios, durante unos minutos trataron de reanimar al hombre que estaba en el suelo, pues la ambulancia no llegaba y las autoridades tampoco se hicieron presentes.

Después de aproximadamente media hora, los servicios de emergencia llegaron, y el hombre fue llevado al centro de salud. Allí, Johana se enteró que la situación era bastante grave, por esto decidió devolverse a la Plaza de Mercado donde sucedió el lamentable hecho, intentando encontrar responsables y explicaciones del asunto, sin embargo, tan solo le dijeron que tenía que hablar con la Policía.

“Llegaron tres policías y me dijeron que querían saber que había ocurrido; yo estaba alterada exigiendo respuestas y ellos me dijeron que debía esperar a la secretaria de Salud, que ya venía (…) luego me llamaron, me dijo que lo estaban reanimando, me devolví para urgencias y en el camino me enteré que había fallecido”, comentó Pachón.

En este instante el reloj marcaba alrededor de las 9 de la noche, y en la plaza el evento había finalizado, según denuncia la familia, los protocolos de seguridad fueron nulos, pues nadie auxilió a la víctima y tampoco han recibido alguna llamada para hacerse cargo de la situación.

La esposa del difunto, María Victoria Ortiz, exige que la organización del festival emita una respuesta sobre lo sucedido. “Se atragantó, fue un evento público donde muchos ojos lo vieron, murió ahogado y hay testigos”, comentó la familiar.

Por el momento la Alcaldía del municipio está investigando la situación y espera el resultado de la necropsia para emitir una respuesta ante lo sucedido.