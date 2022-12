Hombre que cayó al vacío del edificio de la Gobernación del Tolima: Solo fue a hacer un trámite

Un hombre, de aproximadamente 83 años de edad, falleció este lunes en la Gobernación del Tolima tras caer de una altura de cuatro pisos, lo que le produjo delicadas lesiones en su cuerpo de tal magnitud, que no alcanzó a ser auxiliado ni a recibir atención médica.

Según información recopilada en el lugar, supuestamente el hombre accedió a esta edificación en horas de la tarde con la finalidad de realizar un trámite en el sexto piso, donde opera la secretaría de Salud Departamental. Es decir, no se trató de un funcionario del gobierno departamental.

Hasta el momento, se logró establecer que este ciudadano presuntamente cayó desde el sexto hasta el segundo piso de la Gobernación, no obstante, no se han logrado determinar bajo qué circunstancias ocurrió este infortunado suceso, que es investigado por las autoridades pertinentes, ya que, según conoció RCN Radio, no es claro si esta persona saltó de forma voluntaria al vacío o, por el contrario, cayó de manera accidental.

Este episodio despertó la atención de los funcionarios, así como los visitantes que permanecían en la Gobernación del Tolima en la jornada de la tarde, quienes observaron el arribo de un grupo de familiares de esta persona, que al parecer tenía arraigo en el municipio de Ataco, al sur del departamento del Tolima.

Sobre el final de la tarde del lunes arribó al sitio personal de criminalística para establecer plenamente la identidad del fallecido, así como para efectuar el levantamiento del cuerpo y avanzar en las indagaciones pertinentes para esclarecer este caso.

Hasta el momento ninguna autoridad del orden municipal ni departamental ha emitido un pronunciamiento oficial con relación a este lamentable suceso.