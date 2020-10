La menor fue diagnosticada desde mayo con leucemia mieloblastica aguda y se encuentra en el Hospital Universitario de Neiva, en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. Según confirmó su madre a RCN Radio, ya completa 15 día hospitalizada.

La principal solicitud de Yorlecy es para el Gobierno Nacional. La mujer agregó: “necesito que me ayuden, necesito estar en Colombia con mi hija, que pueda viajar lo más pronto posible, ya me negaron el vuelo humanitario y no sé qué más hacer”.

Manifestó que “a mi hija le entró una bacteria y le produjo un infección en la vesícula, su estado de salud es bastante delicado, tuvo que ser internada y sus plaquetas se encuentra en 8000, además presenta fiebre, vómito sangrado nasal y esta inflamada”.

Señaló que “ya me han negado el vuelo humanitario. Yo necesito viajar de manera urgente y acá no hay vuelos ni en Italia, ni España para Colombia, debido a la pandemia, además están pensando en cerrar nuevamente todo”.

El clamor de Yorlecy, que lleva 18 meses en Italia, es poder estar con su hija, debido a que por la pandemia no ha podido estar en estos momentos difíciles para la menor.