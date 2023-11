Huilenses que buscaban llegar a EE.UU. fueron secuestrados en México

Un completo drama vive dos familias Neivanas luego de conocer que sus familiares estarían secuestrados en México, Sebastián y Yesenia Mendoza buscaban llegar a Estados Unidos.

Desde Neiva han denunciado que les están exigiendo grandes sumas de dinero, que conocen poco de los jóvenes, pero que les han enviado videos en donde les apuntan con armas de fuego y amenazan con hacerles daño.

Mireya Fierro Gaviria, tía de Sebastián indicó que “ellos compraron un paquete turístico, viajaron de Bogotá a México el 27 de octubre, estuvieron en Cancún dos días, fueron abordados cuando iban en un vehículo llegando a la frontera los bajaron del vehículo en el que ellos iban y secuestraron a todos”.

Lea también: Capturan a cinco personas que intentaban secuestrar a un hombre en zona rural de Pitalito, Huila

Asimismo, indicó que “me escribieron indicándome que ellos tenían a Sebas y empezaron pidiendo 30.000 dólares y que si nosotros no enviamos la plata entonces lo mataban, nosotros no tenemos todo ese dinero es imposible que podamos pagar todo eso”.

“Primero, enviaron una foto donde él tiene una pañoleta en la cabeza y después un video donde le apuntan con una pistola en la cabeza y nos reiteran que sino enviamos el dinero lo van a matar”, dijo la tía de Sebastián.

Por su parte, Rosmine Pinzón, tía de Yesenia indicó que “ Yesenia me dijo que los vendieron a otro grupo y lo separaron de Sebastián, ella se comunicó con Jorge un amigo de EE. UU y le dijo lo mismo que estaba separada de Sebastián, una angustia terrible”.

Lea aquí: Asesinan joven integrante del resguardo indígena Nasa en zona rural de La Plata, Huila

Asimismo indicó que, "yo le escribí al celular de ella y Sebastián y no me respondieron, a las 2.20 me llegó un mensaje de Sebastián y me dicen que Familiares de Yesenia y Sebastián ellos venían en un carro iban para la frontera no traían clave y yo los tengo, quedé sin palabras y preocupada, luego me empezaron a llegar mensajes del celular del señor que supuestamente los tenía un número mexicano, y decían que la negociación ahora va hacer conmigo".

"Ellos están negociando con Jorge el amigo de Yesenia, pero no sabemos mucho, él nos dice que solo tiene 5 mil dólares y que no tiene más dinero", dijo la tía de Yesenia.

Hoy estas dos familias neivanas temen por la vida de Sebastián y Yesenia y buscan desesperadamente ayuda a través de la Cancillería para lograr la liberación de estos jóvenes, en el Huila han acudido al Gaula de la Policía y las autoridades en México ya estarían al tanto de la situación estos no serían los únicos casos que se han registrado.