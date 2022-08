Para qué una actualización catastral

Datos actualizados sobre áreas, linderos, colindantes y la forma de tenencia.

Habrá un aval catastral actualizado.

Se Contribuirá de manera más equitativa a través del impuesto predial.

Se Obtendrán datos confiables que permitirán planear el

desarrollo, la infraestructura y el espacio público del municipio.

De interés: La PTAR Salitre no será un elefante blanco: Contralor delegado

Para el proceso que se esta adelantando en los once municipios del departamento, se están realizando diálogos con concejales, alcaldías y comunidad en general. Si tiene alguna duda sobre la gestión puede dirigirse a la Gobernación de Cundinamarca en Ac. 26 No. 51-53 y en la línea de atención por Whatsapp 322 5089900 abierta de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. También habrá presencia de funcionarios de la ACC en Ubalá el 11 de agosto y en Gama el 12.