Imputarán cargos por abuso sexual al exalcalde de Chipaque (Cundinamarca)

El próximo 14 de febrero de 2024 a las 8:00 de la mañana, el exalcalde de Chipaque (Cundinamarca), Camilo Pardo Muñoz, será presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá en audiencia de imputación de cargos por el delito de abuso sexual.

La Fiscalía General de la Nación lo presentará ante el juez con el fin de formularle la imputación de cargos por presuntamente abusar sexualmente de una funcionaria de su administración.

Le puede interesar: Juegos Panamericanos: Contraloría abre indagación preliminar por pérdida de los recursos

Por esta situación, el exalcalde Camilo Pardo aseguró, en un comunicado, que demostrará su inocencia y presentará las pruebas necesarias a la Fiscalía.

“Esto es una oportunidad que la vida me da para poder demostrar mi inocencia, la casa de mi mamá fue apedreada y varios de mis familiares más cercanos amenazados. En mi caso yo mismo he venido siendo señalado de forma injusta y sin tener el derecho a la réplica o la defensa, por ello me encontraba a la espera de la fecha de audiencia, en el que sin duda un juez imparcial conocerá los hechos reales de la situación”, dijo Pardo.

Por su parte, la defensa técnica del exmandatario dijo que cuenta con el material probatorio obtenido de manera legal para demostrar la inocencia.

Este hecho por el que es investigado ocurrió el pasado 14 de diciembre de 2023, según información revelada por El País a finales del año anterior.

La joven de 24 años aseguró que entonces quería irse por compromisos de trabajo, pero no la dejaron con el pretexto de compartirían una copa.

“Inicialmente, estábamos en un contexto laboral, y luego estábamos compartiendo, comimos un perro y el Alcalde Municipal fue quien pidió el trago. Luego me empieza a emborrachar. Cuando yo voy y me oxigeno, porque me sentía ya un poco mareada, me toca las piernas, empieza a accederme, a sacarme la camisa del pantalón y a tocarme. Eso, en el establecimiento”, indicó la mujer al Diario El País.

Lea también: Presidente del Senado rechazó “llamado a la confrontación civil” de Gustavo Petro

Aseguró que ya en una camioneta en la que se transportarían, ocurrieron los hechos.

“Estaba mordida, lacerada, y lastimada. Viví el horror y la tragedia en mi vida. Todos nos subimos a la camioneta de la Alcaldía municipal, dejaron a cada uno, pero a mí es a la única que no llevaron en su casa. Me trasladaron de Chipaque a Bogotá y cuando abrí mis ojos, en lo que recuerdo, estaba completamente desvestida y con el sostén desacomodado”, relató la mujer.