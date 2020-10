Inconformismo por aplazamiento de reapertura del aeropuerto de Ibagué

Inconformes se encuentran los usuarios del Aeropuerto Perales de Ibagué ante el aplazamiento de su reapertura que estaba programada para este primero de octubre, en medio de la reactivación económica del municipio.



La aerolínea EasyFly anunció a finales de septiembre que desde este jueves iniciaría la operación de la ruta entre Ibagué y Medellín, sin embargo, la misma no entró en servicio porque la pista de la terminal aérea se encuentra en proceso de mantenimiento.

La noticia generó inconformismo y preocupación a los ciudadanos que ya tenían programado salir de viaje una vez se reactivaran los vuelos comerciales desde el aeropuerto de la capital del Tolima.



“Con mucha expectativa estuvimos esperando la reanudación de las operaciones del Aeropuerto Perales que se habían anunciado para el primero de octubre y averiguando con EasyFly nos contestan que los vuelos aún no se pueden abrir y no hay venta de tiquetes porque la Aeronáutica Civil ha ordenado que durante octubre la pista esté en mantenimiento”, expresó uno de los usuarios afectados.



Asegura que esta “es una ruta muy importante para los comerciantes de Ibagué y para muchas personas que tienen vinculo con Medellín, especialmente el sector textil confección que tiene negocios con empresas de allá y aún no pueden atender vuelos”.



Ibaguereños han cuestionado que justamente las labores de mantenimiento se programaron para octubre cuando se tenía prevista la reapertura de la terminal y no se realizaron durante cerca de seis meses en que estuvo fuera de servicio producto de la pandemia de la COVID-19.

Se espera que en los próximos días la Aeronáutica Civil anuncie cuándo se retomarán los vuelos comerciales desde el Aeropuerto Perales.