Indignación en Soacha por abandono de perro en plena calle

"Qué pecado hacer esto, de verdad", decía la mujer que grababa. Y el hombre del carro le respondió: "Mi amor, de pronto tú no sabes lo que...". El conductor, parece, intentaba dar su versión, diciendo que el perro había ido con unos amigos suyos.

Él, además, decía que no era el responsable de lo ocurrido: "¿Para qué me graba?", preguntó, a lo que la denunciante respondió: "No, usted de pronto no tenga la culpa, pero ella sí", y agregó que eso se podía considerar maltrato animal".

"La verdad, no tenía ni idea. Mucho cuidado con lo que vas a publicar, porque yo no tengo nada que ver", respondía él.

A pesar de esto, nadie se llevó al perro puesto que en varias publicaciones de Facebook algunas personas preguntan por el animal.