Indignación por motociclista que arrolló a perrita cuando participaba de ‘piques ilegales’ en Ibagué

Indignada amaneció la comunidad ibaguereña tras un caso que se registró a altas horas de la noche en la vía que conduce del Parque Deportivo hacia el Aeropuerto Perales de Ibagué, donde una perrita fue víctima de un accidente, al ser arrollada por un motociclista que la lesionó.

Información suministrada da cuenta que se registraban los llamados ‘piques ilegales’ cuando uno de sus participantes se movilizaba a gran velocidad, arrollando a la canina que pasaba por la zona.

Producto del fuerte choque, el animal quedó sobre la carretera, presentando una posible fractura de su mandíbula, mientras el conductor de la moto emprendió la huida, dejando a la canina a su suerte, sin brindarle los auxilios necesarios.

Se pudo establecer que algunos ciudadanos que pasaban por el lugar se conmovieron con el hecho, brindándole la atención requerida, manifestando la mala acción de este motociclista.

“Es indignante que un sujeto de estos, poca cosa, hijo de p#%4, no haya auxiliado a esta perrita, a sabiendas que la atropelló, la verdad, parece que no les corriera sangre por las venas. Ojalá y se hubiera caído ese engendro del demonio para que supiera lo que es bueno”, indicó el conductor de un particular que se movilizaba al aeropuerto.

Según la comunidad, se deberían poner duras sanciones para estos motociclistas que saben que están prohibidas estas carreras.

“No entendemos porque no hacen continuos los controles contra estas personas que realizan estos piques. Ya arrollaron a un trabajador que labora en una de las haciendas cercanas y nadie responde por esto. La verdad deberían poner duras sanciones para estos motociclistas que saben que están prohibidas estas carreras y siguen jodiendo con esto”, manifestó un residente de la zona.