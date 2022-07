Inhumarán cuerpos en descomposición que permanecen en Medicina Legal de Ibagué

Como medida inmediata para dar solución a la emergencia sanitaria que se presenta en la sede de Ibagué del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por el daño que sufrió el cuarto frío en el que se almacenan los cadáveres, las autoridades locales decidieron realizar la inhumación de los cuerpos que se encuentran allí.

Vale recordar, que la entidad solicitó apoyo a la alcaldía de la capital tolimense para ubicar los cadáveres ante la avería que se presentó en la sala de refrigeración. En este punto permanecen 40 cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares, que, dada la emergencia, entraron en proceso de descomposición.

Óscar Alexander Berbeo, secretario de Gobierno de Ibagué, dijo que los cuerpos se trasladarán al cementerio San Bonifacio del barrio Las Brisas.

“Hemos concluido en una solución y agradecemos al cementerio San Bonifacio, porque allá vamos a disponer de 40 fosas para solucionar el problema que tenemos. Se hará de manera urgente la inhumación estatal para las personas que están en esos cuartos fríos”, expresó el funcionario.



También explicó que mientras Medicina Legal soluciona el daño, se tendrán a disposición algunas bóvedas para llevar los cuerpos que no sean reclamados y que requieran refrigeración.



“Seguimos trabajando para que se recuperen esos cuartos y para tener un margen de otras tumbas disponibles por si se presentan nuevos eventos. Es importante decir que no todas las personas que llegan allí van a cuartos fríos, son solo las que no tienen quien las reclame u otros inconvenientes”, agregó Berbeo.

Según la administración municipal, se hará estricto seguimiento a esta situación para evitar nuevas dificultades.