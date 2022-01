Inició 'pico y placa' extendido en Ibagué: La restricción será todo el día

A partir de este lunes 31 de enero arranca la implementación del 'pico y placa' extendido para vehículos particulares en la ciudad de Ibagué. La medida ahora regirá de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de forma continua.



Hasta la semana pasada la restricción era en dos horarios, es decir una franja en la mañana y otra en la noche. Sin embargo, ante el alto flujo vehicular y el inicio de algunas obras de infraestructura vial, se adoptó la nueva restricción con miras a facilitar la movilidad de la ciudadanía.

En este sentido, se estableció que desde este lunes la medida será durante todo el día, pero ya no regirá en toda la ciudad sino en la denominada ‘zona de baja emisión ambiental’, que está compuesta por las vías más importantes del municipio.

De esta forma, los vehículos que tengan restricción no podrán ingresar a la zona comprendida en ambos sentidos desde la Calle 10 con Carrera Primera hacia la Carrera Octava, descendiendo hasta la Calle 25, girando hacia la Avenida Ambalá hasta la Calle 77, tomando la Avenida Guabinal hasta la Calle 83, siguiendo por la Avenida Pedro Tafur hasta la Avenida Mirolindo, retornando a la rotonda de la Calle 43 para tomar la paralela del puente del Sena – Cortolima, siguiendo por la Avenida Ferrocarril hasta la Calle 19 y tomando la Carrera Primera hasta la Calle 10.



“Hoy inició el tema pedagógico, se harán comparendos pedagógicos y a partir del 7 de febrero iniciaremos comparendos pecuniarios, ya que la medida ha tomado el rumbo que debe tomar. Los ibaguereños deben estar en alerta para no resultar inmersos en la infracción por pico y placa”, señaló Juan Carlos Núñez, secretario de Movilidad de la capital tolimense.



La medida se aplicará de acuerdo al último dígito de la placa del automotor, es decir, los lunes no podrán transitar por este sector los terminados en 0 – 1, los martes 2 – 3, miércoles 4 – 5, jueves 6 - 7 y viernes 8 - 9. Los fines de semana y los festivos no habrá restricción.

Los conductores que infrinjan la norma recibirán una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.