Instituciones educativas del Tolima terminarán 2020 con educación en casa

Luego de consultar a las directivas y a los padres de familia de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Tolima, se determinó que en lo que resta del año 2020 se mantendrán las clases virtuales o en casa y se descarta la implementación del modelo de alternancia.



La Secretaría de Educación del Tolima informó que se adelantó un proceso para conocer la posición de los acudientes de los estudiantes de las 212 sedes que hay en 46 municipios no certificados en el departamento, quienes consideraron que por ahora no es oportuno retornar a las aulas de forma presencial.

En este sentido se llegó a la conclusión de continuar virtualmente el calendario académico correspondiente al 2020 y que los 148 mil 250 alumnos en el territorio tolimense sigan desde sus hogares.



“Se tomó esa decisión en consenso de continuar el año 2020 en trabajo casa, es algo importante y nosotros seguimos preparándonos en el sector para seguir y culminar este año de esa manera”, expresó Julián Gómez, secretario de Educación departamental.



Para la mayoría de los consultados, aún no hay condiciones para garantizar la salud de niños, niñas y adolescentes en medio de la pandemia de la COVID-19, razón por la que no consideran oportuna su asistencia a los planteles.

El sondeo en los 46 municipios se realizó teniendo en cuenta que algunas instituciones del país ubicadas en territorios libres de coronavirus, iniciaron sus clases presenciales por medio de planes pilotos.



"A finales del calendario escolar avanzaremos de nuevo, teniendo en cuenta cómo va la pandemia en el número de contagios por COVID-19 y se tomará una decisión frente a la modalidad de clases del 2021”, puntualizó Gómez.