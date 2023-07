Investigan a alcaldesa de Suárez en el Tolima por presuntamente agredir a una ciudadana

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación en contra de Lucelly Villalba, alcaldesa del municipio de Suárez, en la que se pretende identificar su presunta responsabilidad en un caso de agresión de la que fue víctima una ciudadana de esa localidad.

En efecto, la entidad detalló que la afectada del caso denunció haber sido atacada física y verbalmente cuando adelantaba una diligencia en las instalaciones de la Administración municipal.

El Ministerio Público replicó las declaraciones de la denunciante, quien afirmó que este hecho se produjo después de que la alcaldesa salió de su despacho y le habría alzado la voz en un pasillo del recinto.

“Gritó que me tenía que salir y me empujó, igualmente me tira la puerta por la cara y el guardaespaldas se levantó de la silla y empuñó el arma, porque la señora le dijo que me sacara”, le mencionó la ciudadana a la Procuraduría en la denuncia.

Posterior a ello, la denunciante fue retirada de las instalaciones de la Administración municipal de esa localidad, ubicada al oriente del departamento del Tolima.

La mujer le explicó al ente que la agresión fue observada por la secretaria de la Administración y el inspector de Policía, no obstante, agregó que, en su concepto, no declararían en contra de la alcaldesa.

Dentro de este proceso la Procuraduría Provincial de Ibagué escuchará la ratificación y ampliación de la versión de la mujer que colocó la denuncia, por lo que se escucharán otros testimonios, así como pruebas documentales con el fin de esclarecer los hechos alrededor de esta investigación.

De la misma forma, la funcionaria podrá solicitar o aportar pruebas que considere que van a contribuir en su defensa.