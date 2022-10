Investigan a policías que rompieron vidrios y causaron daños en vivienda de El Espinal

Un video aficionado, que se conoció recientemente en redes sociales, evidenció un presunto abuso de autoridad por parte de uniformados de la Policía, en una vivienda del municipio de El Espinal, en el departamento del Tolima.

En efecto, en la secuencia se aprecia a dos miembros de la institución cuando evidentemente arremeten en contra de la fachada de una edificación a la que le produjeron daños en los vidrios con golpes y patadas.

“Eso está en investigación, como lo hemos hecho para la celeridad de todos los procedimientos. Nosotros tenemos claro que todo lo debemos hacer en el marco de la ley. Cuando hay situaciones específicas que se transgreden, se investigan tanto disciplinariamente como penalmente a lo que dé lugar”, explicó el coronel Néstor Raúl Cepeda, comandante de la Policía del Tolima.

Ahora bien, por el sector de los hechos dos ciudadanos, que se desplazaban en una motocicleta, cuestionaron la actuación de los uniformados, pero estos indicaron que desconocían el asunto y los invitaron a continuar su recorrido.

Al consultar al coronel Cepeda si el episodio correspondió a un operativo de la institución, el alto mando reiteró: “Tenemos diferentes situaciones especiales, pero vuelvo a ser insistente, nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con capturas, pero cuando hay una situación particular la investigamos y la revisamos", puntualizó.

Pese a que el comandante de la Policía del Tolima no ahondó en los detalles que derivaron en esta situación, se pudo conocer en el municipio que presuntamente el hombre de la vivienda omitió un requerimiento de las autoridades y huyó hasta refugiarse en la residencia. No obstante, esta hipótesis no fue confirmada por las autoridades.

La institución explicó que la investigación está en marcha a través del material fílmico aportado por los afectados.