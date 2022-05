Investigan al alcalde Purificación, Tolima, por hurto de más de $10.000 millones

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de Cristian Barragán, alcalde del municipio de Purificación, Tolima, producto de del hurto de más de 10.000 millones de pesos de las cuentas bancarias de la Alcaldía.



De la misma manera, se conoció que el Ministerio Público investiga al tesorero general de la Administración, Isaías González.

Es importante recordar que según Barragán, en diciembre de 2021, desconocidos se llevaron las claves o tokens de las cuentas estatales que se encontraban en el palacio municipal, y transfirieron este monto a cuentas particulares.



La Procuraduría estudiará cómo se presentaron estos hechos y si los funcionarios tienen algún tipo de responsabilidad, ya sea por acción u omisión.



El abogado y veedor ciudadano, Henry Villarraga, dijo que así como el Ministerio Público investiga a los servidores, es necesario que la Fiscalía General de la Nación también los incluya en la investigación penal que ya se adelanta.



“El tesorero y el alcalde eran los primeros servidores públicos que tenían que estar respondiendo por esa pérdida de esos dineros, es la hora que siguen manejando el municipio, siguen manejando esta entidad territorial como si no hubiera pasado nada”, dijo Barragán.



Además indicó que “esto demuestra que los van a vincular en el proceso penal porque su conducta configura también un delito, son cerca de 11.000 millones de pesos, no hay un solo detenido, entonces no sabemos qué está pasando con la Fiscalía”.

En su momento, el mandatario aseguró que debido a que fueron bloqueadas las cuentas a las que se envió el dinero, parte de los recursos se podrían recuperar.