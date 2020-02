Investigan presunta corrupción en hospital de Mesitas del Colegio que se incendió

Luego del incendio que consumió parte del archivo del Hospital de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, las investigaciones de las autoridades pudieron establecer que dineros de la entidad habrían sido desviados hacia un particular para un préstamo personal.

Así quedó consignado en un documento que fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación en el que la gerente del Hospital señala que el pasado 6 de febrero la tesorera del centro asistencial aceptó haber realizado transacciones desde abril del 2018, con destino a las cuentas de un amigo suyo.

En total, según la información conocida por este medio, se habrían girado 700 millones de pesos a la cuenta de un hombre identificado como Medardo Cuéllar Rodríguez.

Por esta razón, Gladys Stella Guerrro y Cuéllar Rodríguez fueron denunciados ante la Fiscalía por varios delitos. También se pidió que investigue por qué se presentó el incendio en el archivo del hospital el 10 de febrero, día en que se había realizado una auditoria a las finanzas de la entidad.

Sobre las 9:00 de la noche de ese día se registró un incendio en el Hospital Nuestra Señora del Carmen en Mesitas del Colegio, Cundinamarca, hecho que dejó inoperable el centro asistencial. Debido a la emergencia 79 pacientes fueron evacuados y 25 trasladados a otros centros asistenciales, entre ellos, uno a Bogotá.

Sin embargo, se presentó un hecho particular cuando el Cuerpo de Bomberos de Soacha quiso prestar su ayuda y al dirigirse hacia el municipio quedaron represados en el peaje del Salto de Tequendama porque allí funcionarios no les permitieron el paso porque no pagaron el peaje.

De acuerdo con versión de testigos, el carro de Bomberos pudo pasar cuando un ciudadano decidió pagar el peaje para que el vehículo pudiera seguir su recorrido hacia Mesitas.