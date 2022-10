Investigan presunto abuso sexual al interior de universidad en Ibagué

En investigación se encuentra la denuncia que realizó María Paula Gallo, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia en Ibagué, acerca de un presunto abuso sexual del que habría sido víctima el año anterior en instalaciones de la institución.

Según la denunciante, el hecho en mención supuestamente ocurrió al interior de recinto educativo, en la sede Ibagué, en abril de 2021, por lo que la institución conoció del hecho que posteriormente fue denunciado ante la Fiscalía, tal como relató la afectada.

De interés: Judicializan a veterinario que sacrificaba perros para ofrecer capacitaciones entre Valle y Quindío

“La intención es que los hechos ocurridos no queden impunes debido a que ya había realizado una denuncia ante la Fiscalía, la cual hasta el momento no se ha comunicado conmigo ni me ha hecho preguntas. No quería dejar pasar más tiempo y ser la voz de otras chicas que han salido a hablar y que han sido víctimas de situaciones similares”, expresó la denunciante.

La joven señaló que el presunto agresor es Santiago Bolívar, hijo del precandidato a la Alcaldía de Ibagué y exsecretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, quien, según la joven, ya fue denunciado ante la Fiscalía.

“Al mes de lo sucedido nos citaron a una especie de reunión por la universidad, en la que nos permitieron a ambos dar las versiones, siento que fue algo muy revictimizante. Hice la narración de los hechos y él dio su versión de que se dejó llevar por sus emociones”, explicó la afectada.

RCN Radio abordó a Bolívar, señalado como agresor en este caso, con la finalidad de conocer su versión, pero este prefirió no referirse a los hechos. No obstante, en declaraciones al noticiero de La Cariñosa Ibagué, aseguró que no cometió ningún abuso y que dejará el caso en manos de la justicia.

Lea también: Falsos testigos: según la Fiscalía, no existen pruebas de responsabilidad del exsenador Uribe Vélez

Entre tanto, la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué-Espinal, emitió un comunicado en el que reconoce que "prestó el acompañamiento requerido a la estudiante en el momento en que se conoció del tema, cuidando en todo momento evitar la revictimización y actuando de acuerdo al respeto debido al ser humano".

La institución explicó que dicho acompañamiento concluyó cuando Gallo solicitó un traslado interno a Bogotá para continuar con su formación académica en la capital de la República.