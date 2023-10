Investigan veracidad de supuestas amenazas del Clan del Golfo en municipios del Tolima

La Policía en el Tolima inició una investigación para establecer la veracidad de las amenazas de supuestas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en las que expresan su intención de llegar a municipios del norte del departamento.



En redes sociales ha circulado un video en el que sujetos encapuchados, armados y vestidos de camuflado, anuncian que emprenderán acciones en contra de la delincuencia común en localidades como Ambalema, Mariquita, Honda y Fresno.

El teniente coronel Miguel Díaz, comandante de la Policía del Tolima, señaló que personal de inteligencia e investigación criminal se encuentra analizando el video para comprobar si se trata de una amenaza real.



“Siempre que sale un video de estos nosotros hemos tratado de reaccionar de manera inmediata y con seriedad. Lo primero que estamos haciendo es analizando el video con nuestro personal de inteligencia e investigación criminal, con nuestras fuentes humanas y fuentes técnicas para establecer la procedencia y la elaboración del video”, expresó el oficial.



Aclaró que actualmente no existe información que confirme la presencia de este grupo armado al margen de la ley en esta zona del departamento.



“Presencia de este grupo hasta el momento no tenemos en el departamento. Nuestro centro integral de inteligencia, no nos da cuenta de actividad en estos sitios. Estamos verificando las comunicaciones que salen de algunas cárceles del país para dar cuenta con los cotejos de voz e identificar quienes son las personas detrás de estos videos”, agregó.

Mencionó que el propósito es verificar la procedencia del video y, en caso de ser necesario, adoptar medidas que garanticen la seguridad y la tranquilidad de los municipios del norte de este territorio.