Investigan veracidad y origen de panfletos amenazantes en tres municipios del Huila

En municipios como Campoalegre, Rivera y Algeciras, las autoridades vienen investigando la procedencia de un panfleto amenazante que empezó a circular por redes sociales y por las principales calles de estas poblaciones y que supuestamente se atribuye a las disidentes de la columna Teófilo Forero.

El coronel Johny Hernando Bautista Beltrán, comandante de la Novena Brigada del Ejército, señaló que, “evidentemente han salido una serie de panfletos, de pasquines con algunas informaciones intimidantes, amenazantes, pretendiendo dar unas pautas de comportamiento social, y en los que presuntamente sus autores son disidentes de las Farc. Aquí lo que hay que decirle a la comunidad, es que no hay que prestarle ningún tipo de atención a este tipo de panfletos, no son comunicaciones oficiales, al terrorismo y a las personas que sin ser parte de grupos delincuenciales que estén generando este tipo de comunicaciones para causar pánico no hay que darles importancia”.

El oficial también añadió que si bien es cierta la aparición de los panfletos, aún no se conoce la veracidad del documento, y quiénes son sus verdaderos autores; Confirmó que, en estas tres poblaciones y otras como Teruel, Santa María y en Neiva, los soldados vienen prestando especial atención de forma permanente, en aras de garantizar la seguridad de sus habitantes en medio del confinamiento.

El panfleto tiene fecha del 4 de mayo y menciona que la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc-EP, envía un mensaje al municipio de Algeciras y todas sus veredas a raíz de lo que viene pasando con la Covid-19.

El panfleto amenazante dice:

Toque de queda para el municipio a partir de las 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

Prohibido el tránsito de personas, vehículos y motocicletas entre semana excepto (casos de urgencias, citas médicas, etc.)

Solo saldrán a hacer sus diligencias sábados y domingos una persona por finca, por lo cual, las rutas trabajarán normal los dos días ya nombrados.

Ley Seca para el municipio y sus veredas, prohibido juegos de gallinas, fútbol o encuentros donde haya aglomeraciones de personas.

Prohibido los andariegos en el municipio y veredas, también familiares y personas que vengan de otro departamento.

Finalmente, se lee que: todo aquel que no cumpla con este comunicado asumirá las consecuencias y rige desde ayer. Firma Hermes Suárez.

Por su parte el secretario de Agricultura del Huila, Dilberto Trujillo, afirmó que estos escritos son materia de investigación y señala, que pese a que estas poblaciones se encuentran en cosecha cafetera, por la situación actual del Covid-19, no se está permitiendo la llegada de foráneos y son los mismos pobladores los que están haciendo los trabajos de recolección en los cultivos.

El funcionario recalcó que esto se debe solamente al cumplimiento de las normas de bioseguridad para evitar la propagación del virus y no en respuesta a este tipo de comunicados, que solo buscan generar zozobra.