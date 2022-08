Jessi Uribe no cantó porque se embarra los zapatos: alcalde en Tolima tras cancelación de concierto

Controversia ha generado en San Antonio, municipio del sur del Tolima, la cancelación del concierto del cantante de música popular Jessi Uribe, que estaba programado para este domingo 14 de agosto, en el marco de las ferias y fiestas de esta localidad.



El artista informó a través de redes sociales que decidió no presentarse debido a las condiciones climáticas y las afectaciones ocasionadas por las lluvias en la plaza de toros, escenario en el que se iba a cumplir el evento.

“Estoy muy triste por confirmarles oficialmente la cancelación del show programado para hoy domingo 14 de agosto. Desafortunadamente las condiciones climáticas no permitieron que pudiéramos encontrarnos. Las fuertes lluvias presentadas afectaron el lugar previsto para el show”, menciona el mensaje publicado en redes.

Ante la determinación, el cantante fue blanco de críticas en este municipio del sur tolimense. El mismo alcalde Jorge Iván Vásquez cuestionó la cancelación del show y afirmó que este “no quiso cantar porque se embarra los zapatos”.



“Vamos a realizar la logística para poder devolver la plata, quiero que entiendan que no es culpa del empresario, no es culpa de la Alcaldía, no es culpa mía, Jessi Uribe no quiere cantar porque se embarra los zapatos. Eso es lo que pasa”, expresó públicamente el mandatario.