Joven denuncia que fue abusada por el hijo de un reconocido político dentro de su universidad

Esta semana se conoció una denuncia que ha estremecido las más altas esferas políticas del Tolima. La joven universitaria María Paula Gallo Rojas, acusó a Santiago Bolívar hijo del reconocido político tolimense, Jorge Bolívar, de abusarla sexualmente al interior de las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Ibagué.

A través de su cuenta de Instagram, la joven aseguró que los hechos tuvieron lugar el 19 de abril del 2021 en uno de los salones del segundo piso de la universidad, donde el hijo del político la habría sometido.

“Fue puesto en mi conocimiento que no era la primera vez que esta persona era denunciada por los mismos hechos y quedaba impune debido a sus influencias públicas, motivo por el cual, en ese entonces, decidí no denunciar”, afirmó Gallo.

“La intención es que los hechos ocurridos no queden impunes debido a que ya había realizado una denuncia ante la Fiscalía, la cual hasta el momento no se ha comunicado conmigo ni me ha hecho preguntas. No quería dejar pasar más tiempo y ser la voz de otras chicas que han salido a hablar y que han sido víctimas de situaciones similares”, agregó la denunciante.

Por cuenta de estos hechos, decenas de mujeres hicieron una protesta pacífica para cuestionar a la Fiscalía General de la Nación por no hacer las acciones que ellas esperan.