Joven perdió el año porque no tuvo acceso a internet para asistir a clases virtuales

Un joven de 16 años de edad, estudiante de una institución educativa oficial de Ibagué, perdió el grado décimo porque presuntamente no se conectó a las clases virtuales que se programaron el año pasado en medio de la pandemia, ya que por su condición socioeconómica no tiene servicio de internet.



Así lo aseguró el abogado Joaquín Torres, quien usó este caso como referente para presentar una acción de tutela con la que busca que el Gobierno Nacional, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, garanticen los derechos a la igualdad y a la gratuidad de la educación.

Lea también: En marzo implementarían la alternancia educativa en colegios públicos de Ibagué.



El jurista afirma que, pese al buen rendimiento académico del alumno, la falta de conexión para ingresar a los encuentros virtuales le impidió pasar al grado once.



“Cinco niños que viven en el mismo hogar en el barrio Las Delicias no cuentan con internet, en el sector no hay conectividad y son personas en extrema pobreza. Uno de ellos fue catalogado el mejor estudiante del colegio y el Departamento le regaló un computador, pero por no tener internet perdió el año”, indicó.



Según Torres, la institución habría argumentado en su momento “que era un requisito que él tuviera asistencia virtual a clase y al cumplimiento de unos compromisos académicos. Que ellos no tenían la culpa de que él no se conectara”.



Con la tutela pretende que la justicia le ordene al Estado el uso de programas en emisoras radiales y canales de televisión para apoyar la formación de los estudiantes que no tienen los mecanismos para cumplir con la virtualidad.

Le puede interesar: En lo que va del 2021 se han registrado diez masacres en Colombia: Indepaz.



“Estoy pidiendo que volvamos al bachillerato por radio. Es muy sencillo, el Estado contrata a las emisoras y canales de televisión y los muchachos reciben sus clases con solo prender un radio o un televisor de forma gratuita”, puntualizó.



Torres advirtió que el adolescente que reprobó está repitiendo el curso en el mismo plantel.