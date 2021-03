Juez del caso contra el alcalde de Ibagué teme por su integridad y la de su familia

En desarrollo de la audiencia de juicio oral contra el alcalde de la capital del Tolima, Andrés Fabián Hurtado, el juez segundo penal del circuito de Ibagué, Henry Hernán Beltrán, denunció que teme por su integridad y la de su familia, producto de las presiones que existen en este proceso.



Vale mencionar que el mandatario es investigado por los piques ilegales que presuntamente permitió realizar en la pista del aeropuerto Perales en abril de 2014, cuando era administrador de esa terminal aérea.

Finalizando la diligencia judicial, el togado dijo que responsabiliza al Estadio por lo que le pueda ocurrir a él y a su familia, como consecuencia de las decisiones que tome en el caso.



La denuncia de Beltrán fue después de la sorpresiva intervención de un miembro del comité promotor de la revocatoria de Hurtado, quien señaló que ha habido dilaciones en el proceso.



“A nosotros nos preocupa la dilatación de la defensa que se ha desarrollado, pero ello no puede frenar el aparato judicial y mucho menos hacer solicitudes que si bien son reguladas, no son acordes con la necesidad de publicidad que merece el pueblo ibaguereño. Quisiéramos que nos consideren como veeduría del proceso”, señaló Daniela Zamora, representante del Comité.



El juez aseguró que producto de ese tipo de presiones ya ha vivido situaciones difíciles en su entorno familiar, además de que podrían llevar a hechos que pongan en riesgo su integridad.



“Yo dejo la constancia por este tipo de situaciones que se están presentando, que si algo me llega a suceder, como juez Segundo Penal del Circuito o a mi familia, responsabilizo al Estado colombiano por completo”, manifestó.



También dijo que “nadie sabe el drama que han vivido mis hijos en sus colegios o yo en la vecindad, viéndome expuesto hasta que me pidan el apartamento donde vivo por este tipo de presiones mediáticas”.



Cabe recordar que el alcalde de la capital del Tolima es procesado por los delitos de peculado por uso y alteración, ocultamiento y destrucción de material probatorio. La audiencia de juicio oral en su contra ha sido suspendida en varias ocasiones por diferentes solicitudes.

En la diligencia que estaba programada para este jueves la Fiscalía tenía previsto presentar sus testigos; sin embargo, la defensa del mandatario pidió el cambio de radicación del proceso, trámite que deberá resolver el Tribunal Superior de Ibagué.