La cuarentena ya tiene su 'usted no sabe quién soy yo': cuatro hombres en un campo de golf

Uno de los hombres, que vestía una camiseta gris y un pantalón que parece de pijama, empezó a decirle al uniformado que no acatarían la orden: "Acá no nos vamos a mover ninguno hasta que aparezcan Álvaro Guzmán y Juan Manuel". El otro policía respondió que no sabía quiénes eran ellos, a lo que el sujeto de gris reaccionó con esta frase: "Por eso, averigüe".

A la vez se escucha una voz que reclamaba porque dejaron ingresar a los policías, y el de gris siguió e intentó hacerles una exigencia a los uniformados: "Se salen porque esto es una propiedad privada". Además, trató de dar una nueva orden: "¿Dónde está la orden judicial? No, es que nosotros solicitamos que vengan Álvaro Guzmán y Juan Manuel".

"Ustedes sigan jugando tranquilos, que el señor no lo puede tocar", agregó el hombre de gris. El policía se dirigió a otro de los hombres, a preguntarle que si estaba diciendo o haciendo algo malo, pero el cuarto sujeto, de pantaloneta, respondió: "Ahí nos está pidiendo la cédula".

"Si usted exige respeto, yo lo respeto", dijo el uniformado. Mientras, otro hombre amenazó con llamar al "comandante".

Después de que se conoció el video, el gobernador reaccionó en respaldo a los policías: "Todo mi respaldo a la Policía y nuevamente mi llamado a la comunidad a observar las normas y respetar la autoridad".

"Nadie puede pasar por encima de la ley. Estos señores están poniendo es riesgo su vida y la de muchas personas más, el policía solo cumple con su trabajo", agregó el mandatario Nicolás García.