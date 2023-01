La odisea de más de cien mil habitantes que claman por agua en Cajicá

Con sólo 4°C de temperatura, don Reyes Ruiz se levanta desde a las 3:00 a.m. con balde en mano para tratar de contener un poco de agua para las doce personas en su casa.

Vive en el barrio Santa Ana, en Cajicá, Cundinamarca, un municipio ubicado a las afueras de Bogotá y que completa dos semanas sin el servicio.

“Llevamos quince días sin agua, no tenemos cómo bañarnos, no tenemos agua para lavar la ropa, asear la casa, no hay cómo preparar los alimentos. Es una situación muy precaria que estamos viviendo”, relató el hombre.

La situación es igual de crítica para los más de cien mil habitantes que, cansados del racionamiento, salieron a protestar con la esperanza de que sus voces hicieran eco y los entes gubernamentales les dieran una solución.