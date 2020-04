"Los voy a masacrar": infractor de la cuarentena a autoridades en Girardot

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, reveló un video en donde un hombre quien infringió la cuarentena nacional decretada por la COVID-19 amenaza a varias personas al interior del condominio El Peñon, entre ellos varios agentes de la Policía del municipio de Girardot, mientras los uniformados intentaban imponer un comparendo por la violación del aislamiento.

De acuerdo con el audio del documento publicado por el gobernador, el infractor amenazó de muerte a varias personas y echó a los agentes del lugar, asegurando que tomará acciones frente a los integrantes de esa fuerza pública, por querer imponer el respectivo comparendo ante la violación de la norma.

Algunos ciudadanos increparon a uno de los integrantes del cuerpo de seguridad del condominio, a quien le reclamaron por haber dejado entrar a las autoridades.

"Acá no nos tienen por qué dejar entrar a nadie y menos a esta hora. Es que nosotros no estamos acá regalados, no estamos acá alquilados. Nosotros somos los dueños de acá, nosotros pagamos. No somos unos alquilados", recriminó un hombre a uno de los guardias de seguridad.

"Los voy a masacrar. Usted se va. Eso se lo garantizo yo", dijo uno de los ciudadanos, mientras otro agregó que "nosotros llamamos a la señora Natalia y ella autorizó la entrada".

Con este ya son dos los casos que se presentan en ese condominio en las últimas horas, según indicó la Gobernación de Cundinamarca. Entre tanto, las autoridades iniciaron los respectivos procesos sancionatorios mientras que el gobernador García rechazó lo ocurrido.

"Por difíciles que sean las condiciones que estamos viviendo, no podemos amenazar de muerte a quienes están cumpliendo su deber, menos aún cuando hace pocas semanas asesinaron a un Policía por cumplir las medidas de aislamiento. Reitero mi llamado a la comunidad", aseguró.

En el otro caso ocurrido en el mismo lugar, varios hombres fueron sancionados por estar en un campo de golf de ese condominio infriendo la cuarentena. Tras la imposición del comparendo, uno de ellos salió a pedir excusas y afirmó que estaban exigiendo la presencia de la administración de ese lujoso lugar.