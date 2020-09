Luto por la muerte del gerente de RCN Radio Ibagué

La radio del Tolima y RCN están de luto por el fallecimiento de Alonso de Jesús Botero Palacio, empresario de origen antioqueño y de adopción tolimense, que por cerca de 34 años estuvo al frente de esta cadena radial en la regional de Ibagué.



Su muerte se registró este lunes en la Clínica Tolima, luego de enfrentar durante las últimas semanas complicaciones en salud que provocaron su inesperada y sentida partida.

Don Alonso, como se le conocía en la capital del Tolima, tenía 65 años de edad, nació en el municipio de Envigado (Antioquia) y muy joven se vinculó a RCN Radio como gerente en Tuluá (Valle del Cauca), en 1975.



Posteriormente, en 1981, la cadena lo designa como gerente en la recientemente inaugurada emisora La Voz del Rioblanco, hoy RCN Radio Ibagué 1180 AM, cargo en el que se desempeñó hasta diciembre del 2015, cuando entró a disfrutar de su jubilación.



En los últimos cinco años dedicó su tiempo a la caficultura y creó su propia marca de cafés especiales.



Don Alonso Botero, quien fue generador de empleo a través de empresas familiares, se distinguió por su capacidad de trabajo, su talante ejecutivo y su dedicación a los temas y campañas cívicas en la capital del Tolima.



Buen conversador y relacionista público, se supo ganar el aprecio en círculos empresariales y comunitarios en esta región del país.



Su fallecimiento ha generado tristeza y desde diferentes sectores se han manifestado expresiones de condolencia y solidaridad a su esposa Luz Estela Herrera, a su hijo Juan Fernando y también a RCN Radio.



“Quiero saludar a toda la familia RCN Radio por la pérdida de nuestro gran amigo Alonso, una persona que a pesar de ya haber dejado su servicio en la radio, deja una huella muy grande. Así como él era una persona de Dios, muy devoto, esperamos que esté a la diestra de nuestro señor”, recordó el Brigadier General Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía Nacional.



“Siempre un señor a carta cabal, un ejecutivo de ideas claras, de ideas concretas, con gran entusiasmo y un hombre de fe. La primera imagen que se viene a la mente es su maravilloso saludo de entusiasmo, su alegría y gran abrazo”, contó María Cristina Lara, directora de la ANDI en el Tolima.

“Era un hombre muy organizado para el trabajo, muy comprometido, él quería esa empresa como su propia vida. Era meticuloso, trataba de que no se le escapara ningún detalle. Aparte de eso siempre fue muy optimista y proactivo. Deja una huella imborrable en la radio en el departamento”, expresó el periodista Carlos Sepúlveda, uno de sus primeros colaboradores en la regional Ibagué.



“Nos dejó una experiencia muy grande. Fue un hombre organizado y supremamente dedicado a la empresa. Un hombre querendón del Tolima, aunque no era de esta tierra, respiraba tolimensismo. Un hombre de radio. Cuando fallece un hombre de ese corte, de ese estilo, el vacío que se siente es muy grande”, señaló José Eddy Galindo Peñaloza, quien se desempeñó como locutor y productor de La Voz del Rioblanco.



Por su parte Julio César Mendoza, director de la Corporación de Moda del Tolima (Cormoda), dijo que “los empresarios del sector textil confección representados en Cormoda lamentamos profundamente la partida de nuestro amigo, gran empresario, gran líder cívico y excelente ser humano. Nos deja un legado muy grande de lo que significa amar a una tierra en la que no se ha nacido”.

“Registro con mucho pesar la partida temprana de Don Alonso. Un hombre con una inteligencia emocional envidiable, siempre le veía el lado positivo a todo, jamás le conocí una mala palabra en una reunión y era muy propositivo, tanto que en algún momento con un grupo de dirigentes lo ventilamos como un candidato muy propicio para una corporación pública como la Alcaldía de Ibagué”, relató Edgar Rodríguez, actual director del Grupo Empresarial del Tolima.



“Es un motivo de tristeza el fallecimiento de un gran hombre como lo fue en vida Alonso Botero, además de un selecto productor de café de Ibagué, en su finca. Nos dio ejemplo de disciplina y esfuerzo, y producía uno de los mejores cafés que se puedan producir en el Tolima”, mencionó Gildardo Monroy, director del Comité de Cafeteros del Tolima, con quien Don Alonso estrechó sus lazos de amistad en los últimos años.



“Sin lugar a dudas los medios de comunicación, la radio, se encuentran de luto. Esta partida ha dejado un vacío enorme en quienes tuvimos esa feliz oportunidad de conocer a un caballero, un hombre de la radio, un respetuoso del ser humano, una persona que respetó las normas de las empresas, a quien le debemos mucho. Lo recordaremos por dos frases: “buen hombre” y “lo que es susceptible de suceder, sucede”, contó Montegranario Sierra Conde, director de La Cariñosa Ibagué.



En medio de los Protocolos y las disposiciones sanitarias que imperan por la pandemia, el cuerpo de don Alonso Botero será cremado en las próximas horas en el parque Los Olivos, en las afueras de Ibagué.