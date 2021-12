Maltrato a un caballo con choques eléctricos en cabalgata en Tolima desata indignación

Indignación ha generado en el departamento del Tolima un caso de maltrato animal que se presentó en el municipio de Icononzo, en una cabalgata que se desarrolló con motivo de las festividades locales.



En un video que se hizo viral por redes sociales se observa a un jinete que emplea un taser o arma de electrochoque, al parecer, para obligar al animal a que se movilice en medio la actividad que se realizó el domingo 26 de diciembre en esta localidad del oriente del Tolima.

La denuncia la hizo pública la comunidad de Icononzo que ha rechazado de manera contundente este hecho. Camilo Cupitre, habitante del municipio, indicó que la intención es que este caso no quede en la impunidad.



“Es un señor con un taser aplicándole descargas eléctricas, no se sabe el motivo, se presume que para que el caballo parezca brioso o para que dé pasos. (…) La idea es que este tipo de hechos no se presenten y las sanciones se hagan efectivas”, indicó Cupitre en diálogo con RCN Radio.



En el video se observa como el caballista, sonriendo, realiza varias descargas sobre la parte trasera del lomo del animal, que de inmediato emprende la marcha en medio de otros ejemplares que se encontraban en la cabalgata.



A través de un comunicado la Alcaldía de Icononzo dio cuenta del caso y señaló que luego de las pruebas publicadas en las redes sociales, la Inspección de Policía en compañía de la Policía Nacional individualizó al presunto agresor con el fin de correr traslado de la denuncia a la Fiscalía General de la Nación para que esta entidad adelante los trámites de su competencia.

La comunidad solicita a las autoridades que los resultados se den a conocer en el menor tiempo posible.